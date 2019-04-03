В Хвалынске женщина пыталась остановить мужчину объятиями, а потом чуть не зарезала

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-03T10:25:15+03:00

До этого она обругала его жену

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В Хвалынске Саратовской области женщина пыталась зарезать своего близкого друга.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, вечером 7 января 39-летняя гражданка в своем доме на улице Коммунистическая поссорилась с 55-летним близким другом. Причиной ссоры стали грубые высказывания женщины в адрес супруги потерпевшего.

Мужчина попытался уйти, но злоумышленница решила удержать его своими объятиями. Тем не менее он не оставлял попыток вырваться. Тогда гражданка схватила нож и нанесла ему несколько ранений в спину и по рукам. В итоге потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд учел раскаяние гражданки, наличие малолетнего и приговорил женщину к полутора годам лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU