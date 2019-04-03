Два саратовских экипажа взяли бронзу чемпионата России по трофи-рейдам
Это гонки по бездорожью
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С 29 марта по 1 апреля в районе Геленджика Краснодарского края прошел первый этап чемпионата России по трофи-рейдам в категориях ТР1, ТР2, абсолютный. Эти состязания представляют собой гонки по бездорожью.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, Саратовскую область представляли два экипажа: чемпионы России 2017 года по трофи-рейдам Виталий Лубешкин и Алексей Шохин, а также неоднократные чемпионы Саратовской области Игорь Богословский и Андрей Махновец.
Первый экипаж выступал в категории «абсолютный», второй в «ТР1». Оба получили «бронзу» в своих зачетных группах.
ИСТОЧНИК KP.RU