В Саратове прожженные рецидивисты украли из магазина ноутбук

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-03T09:41:42+03:00

На них завели очередное уголовное дело

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Вчера, 2 апреля, полиция Волжского района раскрыла кражу ноутбука из торгового зала магазина на улице Усть-Курдюмская.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28-летний продавец рассказал, что 30 марта в 17:20 кто-то унес из магазина ноутбук Acer Aspire за 31 тыс. рублей.

Предполагаемых похитителей задержали. Ими оказались 28 и 24-летний граждане, которые уже не раз сидели за решеткой.

На них завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU