В Саратове прожженные рецидивисты украли из магазина ноутбук
На них завели очередное уголовное дело
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Вчера, 2 апреля, полиция Волжского района раскрыла кражу ноутбука из торгового зала магазина на улице Усть-Курдюмская.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28-летний продавец рассказал, что 30 марта в 17:20 кто-то унес из магазина ноутбук Acer Aspire за 31 тыс. рублей.
Предполагаемых похитителей задержали. Ими оказались 28 и 24-летний граждане, которые уже не раз сидели за решеткой.
На них завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU