Жительница Петровского района стала жертвой мошенничества с акциями

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-03T09:31:31+03:00

С ее карты списали более 14 тыс. рублей

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Вчера, 2 апреля, полиция Петровского района раскрыла мошенничество в отношении 40-летней жительницы поселка Студеный.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 марта женщина увидела на сайте информацию об акции банка, где за регистрацию получают 5 тыс. рублей.

Она ввела номер и код своей карты, после чего у нее списали 14,3 тыс. рублей.

По подозрению в мошенничестве полиция задержала 28-летнего рецидивиста. Мужчина во всем признался. На него завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU