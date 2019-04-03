В Саратове не стали обсуждать глиняные игрушки
Брифинг комитета по туризму внезапно отменился
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В Саратове передумали обсуждать глиняные игрушки. Анонсированный ранее брифинг об истории бренда внезапно отменился.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом в последний момент сказали в комитете по туризму, который анонсировал мероприятие.
По словам чиновницы, об отмене брифинга якобы была рассылка. Однако вечером 2 апреля информация оставалась актуальной — в 18:59 пришло официальное уведомление от министерства информации и печати, что мероприятие состоится.
Участие в брифинге должны были принимать председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и мастер художественной лепки Петр Африкантов.
ИСТОЧНИК KP.RU