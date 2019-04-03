Под Саратовом адвокат обещал дать взятку военкому и присвоил деньги себе
В Аткарске следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего члена коллегии адвокатов Саратовской области. Его обвиняют в мошенничестве.
- По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина получил от местной жительницы 14,5 тыс. рублей. Он пообещал женщине, что передаст эти деньги в виде взятки в военкомат, чтобы ее племянника точно призвали служить в воинскую часть, находящуюся в Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Однако правозащитник не собирался никому отдавать эти средства, а просто потратил.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки военной прокуратуры Саратовского гарнизона.
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ИСТОЧНИК KP.RU