В Алексеевке рецидивист избил знакомого и отобрал телефон

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-03T09:08:11+03:00

Гаджет у мужчины изъяли при задержании

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В Базарно-Карабулакском районе полиция задержала мужчину, который ограбил своего знакомого.

- Вечером 2 апреля в участок поступило заявление 25-летнего жителя села Алексеевка. Он рассказал, что у дома №17 по Рабочей улице его знакомый 30-летний рецидивист избил его забрал телефон Honor за 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли похищенный гаджет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU