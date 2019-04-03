В Алексеевке рецидивист избил знакомого и отобрал телефон
Гаджет у мужчины изъяли при задержании
Изменить размер текста:
В Базарно-Карабулакском районе полиция задержала мужчину, который ограбил своего знакомого.
- Вечером 2 апреля в участок поступило заявление 25-летнего жителя села Алексеевка. Он рассказал, что у дома №17 по Рабочей улице его знакомый 30-летний рецидивист избил его забрал телефон Honor за 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли похищенный гаджет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU