В Саратове трое рецидивистов украли из «Оранжевого» наушники

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-03T08:59:22+03:00

Их задержали в машине на улице Барнаульская

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В Саратове полиция вчера, 2 апреля, нашла подозреваемых в краже наушников из ТЦ «Оранжевый».

- У дома на Барнаульской улице полиция задержала ВАЗ-2114, в котором были трое рецидивистов — 24-летний и двое 28-летних, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Их доставили в отдел за кражу беспроводных наушников HP с прилавка в магазине торгового центра.

Сами наушники у них изъяли при задержании, сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU