В Саратове трое рецидивистов украли из «Оранжевого» наушники
Их задержали в машине на улице Барнаульская
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В Саратове полиция вчера, 2 апреля, нашла подозреваемых в краже наушников из ТЦ «Оранжевый».
- У дома на Барнаульской улице полиция задержала ВАЗ-2114, в котором были трое рецидивистов — 24-летний и двое 28-летних, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Их доставили в отдел за кражу беспроводных наушников HP с прилавка в магазине торгового центра.
Сами наушники у них изъяли при задержании, сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU