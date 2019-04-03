В Саратове мужчина задолжал 800 тыс. рублей своему ребенку
В Балакове Саратовской области приставы открыли исполнительное производство в отношении злостного алиментщика.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, гражданин накопил 800 тыс. рублей долга на содержание несовершеннолетнего ребенка.
При этом он не пытался добровольно погасить задолженность, а по указанному адресу не проживал. Поэтому приставы объявили его в розыск.
Мужчину удалось найти, также было установлено, что у него имеется машина Citroen Berlingo. Ее арестовали.
В отношении должника возбуждено административное дело. Суд направил его на обязательные работы на 120 часов.
Также если долг не будет погашен за десять дней, то иномарку выставят на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU