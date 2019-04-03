В Саратове мужчина задолжал 800 тыс. рублей своему ребенку

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-03T09:02:25+03:00

У него арестовали иномарку и отправили должника на обязательные работы

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области приставы открыли исполнительное производство в отношении злостного алиментщика.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, гражданин накопил 800 тыс. рублей долга на содержание несовершеннолетнего ребенка.

При этом он не пытался добровольно погасить задолженность, а по указанному адресу не проживал. Поэтому приставы объявили его в розыск.

Мужчину удалось найти, также было установлено, что у него имеется машина Citroen Berlingo. Ее арестовали.

В отношении должника возбуждено административное дело. Суд направил его на обязательные работы на 120 часов.

Также если долг не будет погашен за десять дней, то иномарку выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU