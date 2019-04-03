2019-04-03T08:53:13+03:00
Происшествия

В Воскресенском районе задержаны браконьеры с тушами бобров и уток

У них изъяты два ружья и пять ножей
Екатерина Семенова
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В Воскресенском районе Саратовской области полиция задержала браконьера.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 2 апреля, в рамках операции «Биосфера» охотовед села Ершовка остановил автомобиль «Нива Шевроле». В салоне было обнаружено оружие.

Было найдено зачехленное охотничье одноствольное гладкоствольное ружье «Аккар Алтай» 12 калибра и охотничье двуствольное гладкоствольное ружье неустановленной марки номер я8709. Оно было без чехла и находилось между передними сиденьями.

В багажнике автомобиля лежали девять туш бобров и 12 уток. При этом разрешения на охоту предъявлено не было.

Машиной управлял 48-летний местный житель который ранее уже привлекался к ответственности за незаконную охоту. В качестве пассажира с ним ехал 51-летний саратовец.

Водитель пояснил, что одно из ружей он нашел в заброшенном родительском доме в селе Ершовка и взял с собой, чтобы опробовать.

Всего у задержанных были изъяты два ружья, 26 патронов, резиновая лодка с мотором, автомобиль «Нива Шевроле», туши убитых бобров и уток, специальный защитный костюм, багор, аккумулятор, лампа-фара, пять ножей. Будут проведены баллистическая, биологическая, ветеринарная экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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