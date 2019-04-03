Из-за аварии на улице Академика Семенова в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-03T08:38:05+03:00

Ее не будет ориентировочно до 20:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 3 апреля, отключили воду в поселке Солнечный.

- Ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улицах Академика Семенова, Оржевского, Еремина, Лисина, Кузнецова и на проспекте Героев Отечества, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Такие меры пришлось принять из-за аварии на водопроводе по улице Академика Семенова.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU