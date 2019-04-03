Из-за аварии на улице Академика Семенова в Саратове отключили воду
Ее не будет ориентировочно до 20:00
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В Саратове сегодня, 3 апреля, отключили воду в поселке Солнечный.
- Ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улицах Академика Семенова, Оржевского, Еремина, Лисина, Кузнецова и на проспекте Героев Отечества, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Такие меры пришлось принять из-за аварии на водопроводе по улице Академика Семенова.
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ИСТОЧНИК KP.RU