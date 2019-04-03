Рабочим завода «Контакт» в Саратове задолжали 11,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-03T08:11:26+03:00

Зарплату выплатили только после вмешательства прокуратуры

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Рабочим завода «Контакт» вновь не платили зарплату.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, проверка предприятия показала, что у АО НПП «Контакт» имеется задолженность перед 1 482 сотрудниками. Общая сумма долгов за февраль составила более 11,4 млн рублей.

Руководителю предприятия было внесено представление, в присутствии коллектива ему также было объявлено предостережение. При этом ранее на заводе уже выявляли аналогичные нарушения.

После этого долг по зарплате был погашен.

Напомним, 1 апреля губернатор Саратовской Валерий Радаев встречался с руководителем Государственной трудовой инспекции Алексеем Санниковым и обсуждал тяжелое положение саратовских предприятий. В частности, массовые сокращения готовятся на «СЭПО-ЗЭМ» и «Тролзе».

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ИСТОЧНИК KP.RU