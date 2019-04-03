2019-04-03T08:10:34+03:00
Происшествия

Младенец в Энгельсе не пострадал в ДТП благодаря детскому креслу

В столкновении Mitsubishi и ВАЗа могли травмироваться четыре человека
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ДТП с участием двух автомобилей произошло в 18:15 у дома №1 по улице Курчатова в Энгельсе.

При выезде на дорогу из двора 31-летний водитель Mitsubishi не уступил ВАЗ-2112. В отечественном авто под управлением 29-летнего мужчины находились пассажиры — 30-летняя женщина и годовалый малыш. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве и поэтому не пострадал.

Прибывшие медики осмотрели младенца и взрослых и, поскольку травм никто не получил, от госпитализации воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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