В Саратове возле ТЮЗа на переходе BMW сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-03T08:00:48+03:00

ДТП случилось на перекрестке улиц Чапаева и Киселева

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Вечером 2 апреля в центре Саратова сбили 71-летнюю женщину.

ДТП случилось на перекрестке улиц Чапаева и Киселева, возле Театра юного зрителя в 20:19.

33-летний водитель автомобиля BMW-316 не обратил внимание на пешеходный переход и человека на нем. В результате сбил 71-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали подоспевшие сотрудники «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU