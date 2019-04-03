Экс-подчиненный в Саратове избил и ограбил начальницу

СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-03T07:59:53+03:00

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В Октябрьском районе Саратова в одном из предприятий по пошиву одежды бывший работник избил и ограбил бригадира цеха. По мнению 36-летнего мужчины, именно она виновна в его увольнении.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в здании на улице Чернышевского мужчина избил и ограбил 54-летнюю швею и сорвал с нее цепочку за 80 тыс. рублей. В пресс-службе саратовского УМВД уточнили, что бывший подчиненный избил свою начальницу из мести за увольнение.

Ранее гражданин часто прогуливал работу и бригадир доложила об этом руководству предприятия. После мужчина уехал в Москву, однако через некоторое время вернулся в Саратов.

При встрече с бывшей начальницей 1 апреля в здании цеха в ответ на предложения бригадира не обижаться на нее, мужчина дважды ударил ее в голову. Когда женщина упала, он сорвал с нее цепочку. Грабеж попал в поле зрения камеры наблюдения.

Его оперативно задержали полицейские, выяснилось, что золото он уже успел пристроить в ломбард.

В отношении мужчины, который ранее уже был судим за подобные преступления, возбуждено уголовное дело о разбое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700889" frameborder="0"></iframe> Разбойное нападение мужчину на бывшую начальницу в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU