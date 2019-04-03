Экс-подчиненный в Саратове избил и ограбил начальницу
Разбойное нападение мужчину на бывшую начальницу в Саратове.
В Октябрьском районе Саратова в одном из предприятий по пошиву одежды бывший работник избил и ограбил бригадира цеха. По мнению 36-летнего мужчины, именно она виновна в его увольнении.
Ранее сообщалось, что 1 апреля в здании на улице Чернышевского мужчина избил и ограбил 54-летнюю швею и сорвал с нее цепочку за 80 тыс. рублей. В пресс-службе саратовского УМВД уточнили, что бывший подчиненный избил свою начальницу из мести за увольнение.
Ранее гражданин часто прогуливал работу и бригадир доложила об этом руководству предприятия. После мужчина уехал в Москву, однако через некоторое время вернулся в Саратов.
При встрече с бывшей начальницей 1 апреля в здании цеха в ответ на предложения бригадира не обижаться на нее, мужчина дважды ударил ее в голову. Когда женщина упала, он сорвал с нее цепочку. Грабеж попал в поле зрения камеры наблюдения.
Его оперативно задержали полицейские, выяснилось, что золото он уже успел пристроить в ломбард.
В отношении мужчины, который ранее уже был судим за подобные преступления, возбуждено уголовное дело о разбое.
Разбойное нападение мужчину на бывшую начальницу в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU