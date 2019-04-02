В Саратове спасли пытавшегося выпрыгнуть из окна наркомана
Специалисты служб развернули куб жизни
Фото: областная служба спасения
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В Саратове спасатели предотвратили прыжок молодого человека, пытавшегося выпрыгнуть из окна квартиры на четвертом этаже дома №308 по улице Посадского.
- Облспас и горспас развернули на земле куб жизни. Специалисты разговаривали с парнем, когда пришла его мать и открыла дверь в квартиру спасателям, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Фото: областная служба спасения
Предполагается, что пытавшийся спрыгнуть саратовец был под наркотиками.
На месте также работала полиция и была вызвана «скорая».
ИСТОЧНИК KP.RU