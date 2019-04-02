В Саратове водитель кинулся с кулаками на сделавшего ему замечание человека

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-02T19:05:30+03:00

Водитель напал на сделавшего ему замечание человека Кадр из видео "Безопасного дома"

Гражданин попросил не дымить в подъезд и окна дома [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратове удалось найти агрессивного автолюбителя с помощью камер видеонаблюдения.

Как стало известно «КП-Саратов», 19 марта в 07:32 во дворе дома на улице Лунная, 27 гражданин попросил водителя не дымить. Дело в том, что из выхлопной трубы его автомобиля валил густой и едкий дым, причем попадает он в подъезд и окна.

В ответ на это автовладелец начал оскорблять человека грубой бранью, а после и вовсе полез с кулаками.

В итоге потерпевшему понадобилась медицинская помощь, в больнице ему наложили швы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/699638" frameborder="0"></iframe> За замечание о дыме мужчину стали избивать.

Вычислить личность автохама удалось с помощью камер, которые установлены на доме.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU