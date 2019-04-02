В Саратове водитель кинулся с кулаками на сделавшего ему замечание человека
В Саратове удалось найти агрессивного автолюбителя с помощью камер видеонаблюдения.
Как стало известно «КП-Саратов», 19 марта в 07:32 во дворе дома на улице Лунная, 27 гражданин попросил водителя не дымить. Дело в том, что из выхлопной трубы его автомобиля валил густой и едкий дым, причем попадает он в подъезд и окна.
В ответ на это автовладелец начал оскорблять человека грубой бранью, а после и вовсе полез с кулаками.
В итоге потерпевшему понадобилась медицинская помощь, в больнице ему наложили швы.
За замечание о дыме мужчину стали избивать.
Вычислить личность автохама удалось с помощью камер, которые установлены на доме.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU