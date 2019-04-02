2019-04-02T17:41:43+03:00
Спорт

Саратовские ветераны выиграли шесть медалей на чемпионате по биатлону в Финляндии

Чемпионат проходил в городе Контиолахти
Ольга Муравлёва
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В столице финского биатлона — городе Контиолахти — прошли традиционные международные соревнования по биатлону среди ветеранов. Это был уже 22 чемпионат, который проходит в Контиолахти с 1997 года.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 14 стран. За звание лучших приехали бороться спортсмены в категориях от 35 до 75 лет и старше из Австралии, США, Канады, Великобритании, Норвегии, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии, Швейцарии, Польши, Германии, Финляндии и России.

Нашу страну представляли более 70 спортсменов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Ульяновска, Екатеринбурга, Алтайского края, Мурманска, Красноярска, Ханты-Мансийска, Тюмени, Карелии и Саратова.

Наш регион представляли семь спортсменов из Саратова и Балаково.

Саратовские спортсмены достойно выступили на чемпионате, завоевав четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Отличились Огарцев Дмитрий, завоевавший в категории 45-49 лет две золотые медали в спринте и индивидуальной гонке; Бутырин Михаил, завоевавший в категории 50-54 года «золото» в индивидуальной гонке и «бронзу» в спринте.

Отличились наши спортсмены и в эстафетных гонках. Из 15 команд в категории 45-54 года саратовцы в составе Казакова Сергея, Огарцева Дмитрия и Бутырина Михаила в упорной борьбе с отставанием 3,3 секунды проиграли лишь команде хозяев соревнований — финнам, завоевав серебряную медаль чемпионата. Заикин Владимир, выступающий в эстафете в категории 55-64 года за сборную команду с представителями Санкт-Петербурга и Карелии, выиграл золотую медаль чемпионата.

Впервые за всю историю проведения этих соревнований россияне выиграли общий медальный зачет, завоевав в общей сложности 17 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. До этого победа в медальном зачете оставалась за финскими спортсменами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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