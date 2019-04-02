В Энгельсе прошел очередной раунд переговоров по ситуации вокруг завода «Тролза»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-02T16:58:21+03:00

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Сегодня на энгельсском предприятии «Тролза» прошла очередная встреча с трудовым коллективом, инициатором которой стала Государственная инспекция труда.

Во встрече 2 апреля приняли участие кроме руководства района, города и местной «Единой России» также представители минпрома и Торгово-промышленной палаты.

- Все готовы помогать, у них есть некие предложения, но пока это сложно назвать моделью. Возможно, продолжим в минпроме уже завтра поиск решений.

Требуется решать вопросы по руководству, кто вообще уполномочен вести переговоры от имени предприятия. Этот вопрос поднимала и прокуратура. Но пока ясности нет, — рассказал «КП-Саратов» председатель собрания депутатов Энгельсского района и секретарь местного отделения ЕР Сергей Горевский.

Как уточнили в пресс-службе администрации Энгельсского района, представители руководства предприятия рассказали, что официальные уведомления о сокращении работники еще не получили на руки.

- Задача стоит не сокращать коллектив, а сохранить его, сохранить предприятие. Руководство должно предложить конкретные пути решения экономических вопросов. Районная власть окажет поддержку в рамках своих полномочий. На сегодняшний день финансовая схема пока не выстроена предприятием, — заметил глава Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU