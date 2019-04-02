Опубликовано видео задержания автоворов из Саратова

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-02T16:43:37+03:00

Они крали имущество из машины, а потом и сами автомобили

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Начиная с июня 2018 года трое саратовцев вскрывали отечественные авто и утаскивали оттуда магнитолы и колонки. Похищенное криминальная троица сдавала в комиссионный магазин.

Видео их задержания появилось в профильном паблике ГУ МВД Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

В конце весны парни решили перейти на «тяжелую артиллерию» и начали воровать целые машины, чтобы сдавать их в пункты приема металла. Обычно хозяева автомобилей сами оставляли в них документы, поэтому сотрудники точек думали, что этот транспорт действительно принадлежит ворам.

Один из подозреваемых придумал историю начала их криминального бизнеса: якобы его толкнул на это невыплаченный кредит, на работу не мог устроиться, поскольку никто бы не дал деньги так быстро, а через два дня вообще нужно было в армию уходить.

Напоминание о том, что криминальному занятию был посвящен не один месяц, вернуло осужденного в чувство, и он сказал,что на его общем с подельником счету уже 20 машин.

Один из автомобилей вернули его владельцу в том же состоянии,в котором он исчез. Злоумышленники поставили его в гараж, чтобы распить и сдать на металл, но не успели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700803" frameborder="0"></iframe> Задержаны подозреваемые в автомобильных кражах из Саратова.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU