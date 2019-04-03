Саратовский Минстрой ищет подрядчиков для капремонта

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-03T08:16:04+03:00

За год запланировано потратить на капремонт 1,7 млрд рублей

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В Саратовской области министерство строительства и ЖКХ объявило предварительный отбор подрядных организаций для капитального ремонта в многоквартирных домах.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве, отбор пройдет в два этапа в электронной форме.

- Это позволяет обеспечить максимальную прозрачность и не допустить к конкурсным процедурам неконкурентоспособные организации, — отметили в ведомстве.

Среди требований к предприятиям: в течение трех лет не должно быть контрактов, расторгнутых из-за существенных нарушений, а также компания не должна быть занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, организация должна документально подтвердить квалификацию своих специалистов, опыт в проведении конкретных видов работ.

В 2019 год запланировано проведение капитального ремонта на 1 272 домах на сумму 1 млрд 703 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU