2019-04-02T16:32:32+03:00
Недвижимость

Суд заставил администрацию искать хозяина трубопровода для Волжского дома быта

Заявление подала одна из управляющих компаний
Дарья Вострикова
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Арбитражный суд Саратовской области удоволетворил заявление ООО «Управляющая компания «Волжская» к администрации города и района по поводу транзитного трубопровода, который отапливает Волжский дом быта.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе суда, коммуникация диаметром 219 мм проходит в подвале дома №17/19 на улице Григорьева.

Из материалов дела следует, что этот дом на Григорьева находится в управлении УК. Но трубопровод не принадлежит ни администрации, ни ПАО «Т Плюс».

Управляющая компания три раза направляла в администрацию города обращения о том, чтобы трубу признали бесхозной и начали искать ее владельца.

В итоге управляющая компания обратилась в суд, который постановил, что за выявлением бесхозных объектов на районе должна следить администрация Волжского района.

Труба не является общим имуществом конкретного дома, не значится в реестре муниципальной собственности, сведения о зарегистрированных правах на нее отсутствуют.

Арбитражный суд Саратовской области постановил: администрация должна была раньше задуматься о трубе, по которой проходит отопление для Волжского дома быта, но бездействовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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