2019-04-02T16:12:04+03:00
Общество

Ремонт школы «Аврора» в Саратове начнется с наступлением хорошей погоды

ГК «Аркада» начала выяснение причин дефекта
Екатерина Семенова
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Глава ГК «Аркада» Алексей Березовский прокомментировал ситуацию со школой «Аврора» в Саратове.

Напомним, ранее жители поселка Солнечный-2 сообщали, что с фасада школы, сданной в конце прошлого года, строительство которой курировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, осыпается штукатурка.

- Наша компания осуществляла строительство школы «Аврора» в поселке Солнечный-2. На основании полученной от заказчика дефектной ведомости относительно состояния фасада объекта в данный момент мы проводим проверку, выясняем причины видового дефекта. Их может быть две — несоблюдение нанятым подрядчиком технологий или качество материала.

На все виды работ установлен гарантийный срок. В связи с этим при наступлении благоприятных погодных условий в самое ближайшее время все недочеты будут устранены.

Хочу особо подчеркнуть, что сопровождать данный объект мы будем до исполнения всех гарантийных обязательств, — заявил Березовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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