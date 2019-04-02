Николай Панков: Встреча Татьяной Голиковой получилась живая и содержательная

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-02T16:14:43+03:00

Депутат отметил, что зампред правительства всегда отвечает четко и по теме

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В преддверии намеченного 3 апреля «правительственного часа» в Госдуме прошло собрание фракции «Единая Россия» с участием заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

- Сегодня в Государственной думе на заседании фракции — зампред правительства Татьяна Голикова. Встреча живая и содержательная.

Голикова сразу предложила ответить на вопросы депутатов и не тратить время на формальные выступления и слова. Завтра «правительственный час» с ее участием, фракция готовилась, очень много вопросов накопилось по социальной тематике. В первую очередь, это нацпроекты по образованию и здравоохранению. Депутаты задают и частные вопросы, которые волнуют наших граждан. Это и диспансеризация, и госзакупки для школ, и обеспечение необходимым инвентарем музыкальных школ. Голикова, как всегда, отвечает содержательно, четко и по теме, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU