Исаев: Мы обяжем застройщика школы «Аврора» устранить все дефекты

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-02T15:51:58+03:00

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В школе «Аврора» микрорайона Солнечный-2 в Саратове появились проблемы. Местные жители сообщили, что там осыпается краска и штукатурка на фасаде, а подъездная дорога разбита.

В связи с этим глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что на все виды работ в школе имеется гарантия.

- Этой весной нами были выявлены дефекты, которые стали результатом работ застройщика при строительстве школы «Аврора». На основании гарантийного обязательства составлен перечень дефектов и график их устранения. Так, при наступлении устойчивых положительных температур подрядчиком будет обновлено покрытие фасада здания школы, а также, руководствуясь графиком, выполнят остальные восстановительные мероприятия, — заявил Михаил Исаев.

Также он отметил, что гарантия не снимает ответственности с застройщика.

- Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания — это неприемлемо. Мы будем жестко подходить к решению таких вопросов и обяжем застройщика устранить все недочеты, — говорится в официальном комментарии.

Напомним, школа строилась при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU