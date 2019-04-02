Саратовская область получит больше всех денег на виртуальные объекты

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-02T15:41:18+03:00

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Саратовская область стала лидером в получении федеральных денег для создания виртуальных концертных залов.

В рамках нацпроекта «Культура» в регион поступят 24 млн 360 тыс. рублей — таков итог конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году.

Шесть районов — Балашов, Аркадак, Красноармейск, Хвалынск, Пугачев, Ртищево признаны победителями и откроют свои виртуальные концертные залы в сентябре-октябре 2019 года.

Саратовская область получила наибольшее финансирование из 33 регионов-победителей.

- До 30 апреля 2019 года ожидается подписание распоряжения правительства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов и дальнейшее поступление денежных средств в регионы. Напомним, в Саратове и Вольске виртуальные концертные залы уже открыты. Принять участие в проекте в 2020 году планируют Маркс, Ершов, Аткарск, Калининск, Красный Кут, Балаково, Петровск и Энгельс, — уточнили «КП-Саратов» в региональном Минкульте.

ИСТОЧНИК KP.RU