2019-04-02T15:51:12+03:00
Происшествия

В Энгельсе прораб ответит в суде за смерть строителя, раздавленного бетонной сваей

Расследование уголовного дела завершено
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего прораба одной из строительных организации Энгельса завершено. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при производстве, которое повлекло за собой смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 24 октября 2018 года мужчина допустил на монтажные работы людей без спецподготовки. Во время того, когда они обрубали бетонные сваи, были нарушены правила безопасности. А именно — стройматериалы обрабатывали одновременно, а также сваливали их в одну кучу вручную.

В результате этого одна из свай рухнула на 50-летнего монтажника, который скончался от полученных травм в этот же день.

Еще до начала следствия прораб признал свою вину.

Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения по существу в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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