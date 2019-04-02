Новый Трофимовский мост в Саратове будет рассчитан на 100 лет

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-02T15:56:23+03:00

Он станет на 5 м шире

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На совещании в мэрии Саратова, посвященному предстоящей реконструкции Трофимовского моста, были озвучены грядущие перемены.

По словам зампреда комиссии по дорожному хозяйству администрации Саратова Сергея Кузнецова, на улице Шехурдина, в частности, появится полоса торможения. Таким образом, вместо четырех полос станет пять.

Виктор Морозов, генеральный директор ООО «Институт «Проектмостореконструкция», сообщил, что сегодняшний мост имеет ширину 13,8 м и по 2 м приходится на тротуары. Ширина нового составит 17 м, при этом крайние полосы будут по 4,5 м, не считая стандартных двухметровых тротуаров.

Кроме того, от остановочных пунктов будут оборудованы лестницы, а также лифтовые механизмы для маломобильных граждан.

Сроки службы нового путепровода определены в 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU