РУСАДА объявила о дисквалификации баскетболиста саратовского «Автодора»
Российская федерация баскетбола заявила о дисквалификации баскетболиста Саратовского «Автодора» Романа Баландина.
Дисквалификация объявлена на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА».
Баландина отстранили на четыре года за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил.
Дисквалификация отсчитывается с 19 мая 2017 года, сообщает сайт РУСАДА. Таким образом, еще два года баскетболист будет отлучен от спорта.
Форвард Роман Баландин перешел в «Автодор» в 2015 году, играл в «Автодоре-2», как раз в 2017 году выступал в сборной молодежной лиги ВТБ, выступал там в матче всех звезд, провел пару игр за основной состав «Автодора».
ИСТОЧНИК KP.RU