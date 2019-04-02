РУСАДА объявила о дисквалификации баскетболиста саратовского «Автодора»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-02T15:58:14+03:00

Ромна Баландин играл за саратовский клуб в форме под номером 5. Фото сайта avtodor.ru

Его обвинили в использовании допинга и дисквалифицировали на четыре года

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Российская федерация баскетбола заявила о дисквалификации баскетболиста Саратовского «Автодора» Романа Баландина.

Дисквалификация объявлена на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА».

Баландина отстранили на четыре года за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация отсчитывается с 19 мая 2017 года, сообщает сайт РУСАДА. Таким образом, еще два года баскетболист будет отлучен от спорта.

Форвард Роман Баландин перешел в «Автодор» в 2015 году, играл в «Автодоре-2», как раз в 2017 году выступал в сборной молодежной лиги ВТБ, выступал там в матче всех звезд, провел пару игр за основной состав «Автодора».

ИСТОЧНИК KP.RU