Бомж, представившийся отделочником, обманул жительницу Энгельса

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-02T15:59:07+03:00

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Суд вынес приговор 49-летнему бомжу за мошенничество.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 11 октября 2018 года к нему по совету знакомого обратилась жительница Энгельса по поводу ремонта ванной в ее квартире. В тот же день мужчина осмотрел комнату, сделал замеры и получил 12 тыс. рублей на стройматериалы. Ради этого он написал расписку на имя другого лица.

На самом деле еще в начале их встречи злоумышленник решил, что заберет деньги себе и делать ничего не будет.

За это правонарушение ему назначили год исправительной колонии.

Осужденный попытался обжаловать столь суровый по его мнению приговор.

Однако судья апелляционной инстанции Саратовского областного суда оставил наказание без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU