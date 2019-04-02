2019-04-02T16:01:16+03:00
Общество

С 1 июля в автобусах Саратова можно расплатиться карточкой

Нововведение должно заработать на всех автобусных маршрутах
Екатерина Семенова
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Сергей Кузнецов (справа) пообещал возможность платить картой в автобусах уже с июляСергей Кузнецов (справа) пообещал возможность платить картой в автобусах уже с июляФото: Екатерина Семенова
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С 1 июля в Саратове на всех автобусных маршрутах можно будет расплатиться за проезд пластиковой картой. Об этом заявил зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кузнецов на совещании в мэрии 2 апреля. Встреча была посвящена реконструкции и связанному с ней закрытию Трофимовского моста и нескольких маршрутов общественного транспорта.

- С июля в автобусах будут действовать пластиковые карты. Работаем с этим. С 1 июля, это по законодательству, будет. Разговаривал с перевозчиками, они готовы везде внедрять кассовые аппараты, — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что это будет проходить постепенно. Но вот на тех маршрутах, которые будут дублировать закрывающиеся троллейбусы №№5 и 7 это произойдет в первую очередь.

Внедрение оплаты пластиковыми картами касается всех автобусов, подчеркнул Кузнецов, не только транспорта большой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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