В открытый люк на Пензенской улице в Саратове посадили елку
Об этом сообщили очевидцы
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Сегодня, 2 апреля, жители Заводского района пожаловались в соцсети «ВКонтакте» на открытый люк.
Очевидец написал в паблике «Заводской Online», что это сооружение для доступа к подземным коммуникациям находится у отделения банка на Пензенской улице, 41.
Свои слова гражданин подтвердил снимком, на котором отчетливо видно, как зияющую дыру заткнули обычной елкой, которую кто-то, видимо, только недавно решил выкинуть из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU