В открытый люк на Пензенской улице в Саратове посадили елку

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-02T16:01:53+03:00

Об этом сообщили очевидцы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 апреля, жители Заводского района пожаловались в соцсети «ВКонтакте» на открытый люк.

Очевидец написал в паблике «Заводской Online», что это сооружение для доступа к подземным коммуникациям находится у отделения банка на Пензенской улице, 41.

Свои слова гражданин подтвердил снимком, на котором отчетливо видно, как зияющую дыру заткнули обычной елкой, которую кто-то, видимо, только недавно решил выкинуть из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU