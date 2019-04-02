В Саратовской области появятся саженцы из Сербии

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-02T16:08:35+03:00

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В Россию разрешили ввоз саженцев плодовых культур из сербских питомников ZZ «Evro-kalem-trade», EURO STANDARD KALEM d.o.o. Beograd.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Россельхознадзоре Саратовской области.

Посадочный материал в количестве 18,9 тыс. и 184 тыс. штук сможет закупать ООО «Родина» из Грозного Чеченской Республики, и ООО «Крымские виноградники» из Крыма.

Теперь такие саженцы могут появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU