Саратовцев призывают защищаться от клещей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-02T16:10:11+03:00

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Врачи напоминают жителям Саратовской области, что сейчас самое время обезопасить себя от клещей. Ведь после того, как снег растает и на улице станет тепло, прогреется почва, начнется сезон активности этих насекомых.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по региону, в прошлом году помощь медиков потребовалась 1,1 тыс. людей, что на 20% меньше, чем в 2017.

Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом. Больше всего переносчиков этого заболевания обитает в Саратовском, Петровском, Базарно-Карабулакском и Аткарском районах региона.

Однако если сделать две прививки с интервалом в 1-3 месяца, причем вторую не менее чем за 14 дней до выезда в неблагополучные районы, то можно себя защитить.

Для экстренной профилактики сразу после укуса клеща жертве вводят иммуноглобулин.

ИСТОЧНИК KP.RU