Саратов завтра ожидает мокрый снег и сильный ветер
На улице разыграется непогода
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Со 2 по 3 апреля в Саратове ожидается непогода.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, на улице снова будет мокрый снег, дождь, а местами метель и слабый туман.
А это значит — можно снова убирать теплые вещи и доставать старые добрые пуховики. Лучше взять с собой на улицу пушистый шарф, ведь порывы ветра завтра будут достигать 15-19 м/с.
Возможно в городе будет ездить транспорт с затруднениями или оборвутся линии электропередач и связей, обрушатся плохо закрепленные конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU