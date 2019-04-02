Саратовские борцы взяли золото международного турнира
Состязания прошли в Эстонии
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С 31 марта по 1 апреля в эстонском городе Таллин прошел международный турнир по борьбе «Tallinn Open 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова, в соревнованиях отличились саратовские спортсмены. В состязании по греко-римской борьбе в весовой категории до 26 кг первое место занял Магди Салиев, среди спортсменов до 52 кг пальма первенства отошла Егору Ющенко, а среди борцов до 34 кг бронзу увез домой Денис Платонов.
Победителем в весовой категории до 23 кг стал Мухаммад Салиев.
Всего за звание лучших приехали побороться 2 тыс. спортсменов из 30 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU