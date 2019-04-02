Губернатор Радаев призвал избежать массовых увольнений на саратовских заводах
Губернатор Валерий Радаев отметил проблемы ряда промышленных предприятий в регионе и риск массовых увольнений. На эту тему он высказался 1 апреля в ходе встречи с руководителем Гострудинспекции области Алексеем Санниковым.
- В Саратовской области имеется ряд заводов, находящихся в стадии банкротства или в предбанкротном состоянии. Есть предприятия с уникальными трудовыми коллективами, которые нужно сохранить. Вместе будем искать выход по каждому конкретному случаю, искать инвесторов, готовых сохранить производство, — сказал губернатор.
Массовые увольнения в последнее время обсуждали в СМИ в связи с экономическими проблемами на саратовских заводах «Контакт» и «СЭПО-ЗЭМ», а также на энгельсской «Тролзе». При этом ни одно из этих предприятий в процедуре банкротства не находится.
По официальным данным, представленным в областную службу занятости, в ближайшие три месяца с предприятий области планируется высвобождение 2 тыс. человек. Как отметили в министерстве занятости, труда и миграции региона, эти данные соответствуют объемам сокращений в аналогичном периоде 2018 года.
Из 2 тыс. увольняемых сотрудников 790 человек (39%) — пенсионеры.
На начало апреля количество вакансий в областной базе составило 24,7 тыс., вакансий в Саратове — 14,5 тыс. Не всегда эти предложения устраивают как соискателя, так и работодателя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На саратовском заводе «СЭПО-ЗЭМ» готовятся уволить 10% сотрудников
Предприятие пытается снизить затраты (подробнее)
Домашний арест директора «Тролзы» парализует работу по выходу из кризиса
Менеджмент предприятия «сложил все яйца в одну корзину» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU