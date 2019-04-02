2019-04-02T16:35:36+03:00
Общество

Губернатор Радаев призвал избежать массовых увольнений на саратовских заводах

В регионе ряд предприятий в предбанкротном состоянии и может потерять свои уникальные коллективы
Александр Уриевский
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Валерий Радаев. Фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев. Фото пресс-службы губернатора
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Губернатор Валерий Радаев отметил проблемы ряда промышленных предприятий в регионе и риск массовых увольнений. На эту тему он высказался 1 апреля в ходе встречи с руководителем Гострудинспекции области Алексеем Санниковым.

- В Саратовской области имеется ряд заводов, находящихся в стадии банкротства или в предбанкротном состоянии. Есть предприятия с уникальными трудовыми коллективами, которые нужно сохранить. Вместе будем искать выход по каждому конкретному случаю, искать инвесторов, готовых сохранить производство, — сказал губернатор.

Массовые увольнения в последнее время обсуждали в СМИ в связи с экономическими проблемами на саратовских заводах «Контакт» и «СЭПО-ЗЭМ», а также на энгельсской «Тролзе». При этом ни одно из этих предприятий в процедуре банкротства не находится.

По официальным данным, представленным в областную службу занятости, в ближайшие три месяца с предприятий области планируется высвобождение 2 тыс. человек. Как отметили в министерстве занятости, труда и миграции региона, эти данные соответствуют объемам сокращений в аналогичном периоде 2018 года.

Из 2 тыс. увольняемых сотрудников 790 человек (39%) — пенсионеры.

На начало апреля количество вакансий в областной базе составило 24,7 тыс., вакансий в Саратове — 14,5 тыс. Не всегда эти предложения устраивают как соискателя, так и работодателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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