Саратовские коровы стали давать еще больше молока
Увеличился валовой надой за сутки
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Коровы Саратовской области стали производить еще больше молока, чем было в прошлом месяце. На 1 апреля 2019 года с животных надоили 28,3 тыс. тонн молока, что на 2,9% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года.
Министерство сельского хозяйства региона сообщило «КП-Саратов», что валовой надой молока за сутки составил 331 тонну.
Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Татищевский и Калининский район, а также добавился Новобурасский.
ИСТОЧНИК KP.RU