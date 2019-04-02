Саратовские коровы стали давать еще больше молока

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-02T13:19:07+03:00

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Коровы Саратовской области стали производить еще больше молока, чем было в прошлом месяце. На 1 апреля 2019 года с животных надоили 28,3 тыс. тонн молока, что на 2,9% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Министерство сельского хозяйства региона сообщило «КП-Саратов», что валовой надой молока за сутки составил 331 тонну.

Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Татищевский и Калининский район, а также добавился Новобурасский.

ИСТОЧНИК KP.RU