За автомобильную тонировку в Саратове наказано 304 человека

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-02T13:02:28+03:00

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С 25 по 31 марта на саратовских дорогах ловили любителей излишней тонировки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, во время мероприятия поймали 304 человека, каждый из которых предпочел устранить нарушения на месте. Шесть граждан привлекли к административной ответственности.

Дорожные инспекторы напоминают, что тонированные передние боковые и ветровые стекла автомобиля нередко становятся основной причиной аварий. Например в случаях наезда на пешехода или столкновении машин при перестроении.

ИСТОЧНИК KP.RU