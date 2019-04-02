За автомобильную тонировку в Саратове наказано 304 человека
Все водители предпочли устранить нарушения на месте
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С 25 по 31 марта на саратовских дорогах ловили любителей излишней тонировки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, во время мероприятия поймали 304 человека, каждый из которых предпочел устранить нарушения на месте. Шесть граждан привлекли к административной ответственности.
Дорожные инспекторы напоминают, что тонированные передние боковые и ветровые стекла автомобиля нередко становятся основной причиной аварий. Например в случаях наезда на пешехода или столкновении машин при перестроении.
ИСТОЧНИК KP.RU