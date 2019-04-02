Под Саратовом на празднике Наурыз будут поднимать баранов

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-02T12:40:56+03:00

Также пройдут состязания по стрельбе из лука

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Сегодня, 2 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялась пресс-конференция по поводу обсуждения праздника весны — Наурыз. Он пройдет 6 апреля в селе Ровное.

Начальник отдела культуры и кино Ровенской районной администрации Ольга Рындина рассказала о программе, которая ждет гостей.

В местном краеведческом музее будет представлена фотовыставка, а также экспозиция кукол, которые сделаны авторами из Ровенского района.

Для тех, кто любит активный отдых, будет площадка для спортивных соревнований: реслинг, гиря, куреш, спортгородок для детей, сельхозярмарка, торговые точки питания, стрельба из лука, которая впервые будет представлена на Наурызе.

Изюминкой состязаний будет поднятие барана.

ИСТОЧНИК KP.RU