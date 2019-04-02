Волга освободится ото льда к началу мая
Лед на реках Саратовской области начинает таять. Большая их часть — Большой Караман, Малый Узень и другие — уже освободились от зимнего плена. Исключение составляют северные районы региона.
Как рассказал «КП-Саратов» начальник отдела гидрологии областного Гидрометцентра Александр Шурков, в целом пока наблюдается небольшое повышение уровня воды.
Остаточные забереги, когда лед остался только у берегов, наблюдаются в Вольске.
На коренной Волге — основном русле, где существует сильное течение — лед разрушится к середине месяца, а на всей реке полностью к началу мая. Остальные водоемы области очистятся гораздо раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU