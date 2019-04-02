Под Саратовом очередной рыбак провалился под лед и утонул
В Саратовской области в Волге утонул очередной житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла в районе села Воскресенское.
- 40-летний мужчина пошел на рыбалку и провалился под лед. Для поисков тела выезжали водолазы ППС «Затон» областной службы спасения, которые обнаружили труп на глубине 7 м, — рассказали в облспасе.
Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.
Спасатели предупреждают, что сейчас лед уже очень непрочный и выходить на него смертельно опасно. Он может провалиться от веса человека в любой момент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дайвер погиб на Волге во время ловли раков
Он не смог всплыть
ИСТОЧНИК KP.RU