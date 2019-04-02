2019-04-02T12:33:22+03:00
Происшествия

Под Саратовом очередной рыбак провалился под лед и утонул

Тело нашли водолазы облспаса
Екатерина Семенова
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Под Саратовом водолазы вытащили тело рыбака. Фото Саратовской областной службы спасенияПод Саратовом водолазы вытащили тело рыбака. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Саратовской области в Волге утонул очередной житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла в районе села Воскресенское.

- 40-летний мужчина пошел на рыбалку и провалился под лед. Для поисков тела выезжали водолазы ППС «Затон» областной службы спасения, которые обнаружили труп на глубине 7 м, — рассказали в облспасе.

Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Спасатели предупреждают, что сейчас лед уже очень непрочный и выходить на него смертельно опасно. Он может провалиться от веса человека в любой момент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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