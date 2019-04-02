В Саратове с швеи сняли цепочку за 80 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-02T11:53:50+03:00

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Вчера, 1 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла кражу украшения у 54-летней швеи.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам 29 марта в 10:45 в помещении на улице Чернышевского ее ограбил 37-летний знакомый.

Шесть раз судимый мужчина силой отобрал у нее золотую цепочку стоимостью 80 тыс. рублей.

Выяснилось, что он сдал украденное в комиссионный магазин. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU