В Саратове директор магазина присвоила выручку ради погашения кредита
Она признала свою вину
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Саратова, которая обвиняется в присвоении чужого имущества.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, женщина является директором сетевого продуктового магазина. Чтобы погасить кредит, она в период с 28 по 31 января присвоила 72,6 тыс. рублей дневной выручки.
На нее завели уголовное дело. Женщина признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU