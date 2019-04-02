В Саратове директор магазина присвоила выручку ради погашения кредита

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-02T12:28:35+03:00

Она признала свою вину

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Саратова, которая обвиняется в присвоении чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, женщина является директором сетевого продуктового магазина. Чтобы погасить кредит, она в период с 28 по 31 января присвоила 72,6 тыс. рублей дневной выручки.

На нее завели уголовное дело. Женщина признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU