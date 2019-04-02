Гостей праздника весны под Саратовом угостят бурсаками

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-02T12:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили проведение праздника Наурыз.

Замглавы Ровенской районной администрации Бэлла Харченко объяснила — это праздник весны, «нау» значит «новый». Поэтому Ровенский район с 6 апреля начнет «новый день».

Ожидается 5-6 тыс. гостей, будут делегации из 30 районов области. Каждого из них ждет вкусное угощение.

Это чай и бурсаки — национальное блюдо казахской кухни, которые распространено в Ровенском районе. Бурсаки это небольшие пончики, жаренные в казане со фритюром.

Гости смогут увидеть юрты, в которых будет восстановлен быт тюркского народа. Будут представлены девять юрт от районов региона и две — от гостей из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU