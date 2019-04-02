Гостей праздника весны под Саратовом угостят бурсаками
Сегодня, 2 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили проведение праздника Наурыз.
Замглавы Ровенской районной администрации Бэлла Харченко объяснила — это праздник весны, «нау» значит «новый». Поэтому Ровенский район с 6 апреля начнет «новый день».
Ожидается 5-6 тыс. гостей, будут делегации из 30 районов области. Каждого из них ждет вкусное угощение.
Это чай и бурсаки — национальное блюдо казахской кухни, которые распространено в Ровенском районе. Бурсаки это небольшие пончики, жаренные в казане со фритюром.
Гости смогут увидеть юрты, в которых будет восстановлен быт тюркского народа. Будут представлены девять юрт от районов региона и две — от гостей из Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU