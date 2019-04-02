2019-04-02T11:49:47+03:00
Общество

В Саратовской области завершили подрывы льда на реках

Взорван лед на Чалыкле
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Специалистами Саратовской областной службы спасения произведен очередной подрыв ледяного массива на одной из малых рек региона.

Сковавший реку лед, толщиной 30 см, взорван на Большой Чалыкле ниже по течению от автомобильного моста, около поселка Непряхин в Озинском районе.

Образовавшаяся майна — 15 на 100 м.

- Таким образом, превентивные ледовзрывные работы в Саратовской области, закончены, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Подрыв на реке Чалыкла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе прошел очередной раунд переговоров по ситуации вокруг завода «Тролза»
Опубликовано видео задержания автоворов из Саратова
Суд заставил администрацию искать хозяина трубопровода для Волжского дома быта
В Саратове встали трамваи №3
Панков: По-видимому, курировать социально-экономическое развитие Саратовской области будет Силуанов
Ремонт школы «Аврора» в Саратове начнется с наступлением хорошей погоды
Николай Панков: Встреча Татьяной Голиковой получилась живая и содержательная
Вячеслав Володин: Многодетные семьи уже в этом году смогут воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю
Исаев: Мы обяжем застройщика школы «Аврора» устранить все дефекты
Саратовская область получит больше всех денег на виртуальные объекты
В Энгельсе прораб ответит в суде за смерть строителя, раздавленного бетонной сваей
Новый Трофимовский мост в Саратове будет рассчитан на 100 лет
РУСАДА объявила о дисквалификации баскетболиста саратовского «Автодора»
Бомж, представившийся отделочником, обманул жительницу Энгельса
Саратовская дзюдоистка стала победительницей Кубка Европы
С 1 июля в автобусах Саратова можно расплатиться карточкой
В открытый люк на Пензенской улице в Саратове посадили елку
Названы сроки и расписание работ по ремонту Трофимовского моста
В Саратове из-за неисправного вагона встали трамваи №10
В Саратовской области появятся саженцы из Сербии
Саратовцев призывают защищаться от клещей
Саратов завтра ожидает мокрый снег и сильный ветер
Саратовские борцы взяли золото международного турнира
Губернатор Радаев призвал избежать массовых увольнений на саратовских заводах