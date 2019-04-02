В Саратовской области завершили подрывы льда на реках

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-02T11:49:47+03:00

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Специалистами Саратовской областной службы спасения произведен очередной подрыв ледяного массива на одной из малых рек региона.

Сковавший реку лед, толщиной 30 см, взорван на Большой Чалыкле ниже по течению от автомобильного моста, около поселка Непряхин в Озинском районе.

Образовавшаяся майна — 15 на 100 м.

- Таким образом, превентивные ледовзрывные работы в Саратовской области, закончены, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700715" frameborder="0"></iframe> Подрыв на реке Чалыкла.

ИСТОЧНИК KP.RU