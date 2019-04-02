В поселке Солнечный племянник украл у своей тети 60 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-02T11:48:57+03:00

Он во всем признался

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Вчера, 1 апреля, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу 60 тыс. рублей у 80-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам пенсионерки 25 марта в 18:00 из ее квартиры на улицы Уфимцева эти деньги утащил 45-летний племянник.

Мужчину задержали и привезли в отдел. Он признался в содеянном.

На него завели уголовное дело, которое может закончиться его первой судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU