В телеграм-канале «Ничего личного» рассказали о сборе подписей о строительстве школы в «Авиаторе»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-02T11:48:29+03:00

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В телеграм-канале «Ничего личного» рассказали о сборе подписей жителей микрорайона «Авиатор» о строительстве новой школы.

- Жители нового микрорайона «Авиатор» собрали более 1 тыс. подписей под обращением к Путину о строительстве школы. Так что у Володина скоро появится новый проект, тем более, что областная власть в лице зампреда по соцсфере Гречушкиной и мэра Саратова Исаева уже поспешили откреститься от обязательств и перевели все стрелки на земляка и федеральный центр. Ситуация повторяется раз за разом — Солнечный-2, «Звезда», «Авиатор». Люди винят власть, власть — застройщиков. Застройщики подогревают людей, поскольку в микрорайонах со школами и садиками оставшиеся квартиры продать выгоднее.

В этом замкнутом кругу нельзя корить покупателей жилья за то, что куда смотрели, поскольку в Саратове во всех новых кварталах социальная инфраструктура строится только на бумаге. Выбирать не из чего. Винить строительные компании, которые получили землю и не выполнили обязательства построить вместе с жилыми домами школу и детсад, можно, но бесполезно. Во-первых, строятся они в последнюю очередь после жилых домов, а жилищное строительство сейчас испытывает трудности. Во-вторых, застройщики как сугубо коммерческие организации и раньше не горели желанием создавать что-то социальное. А тут еще и кризис отрасли. Наконец, социально ответственный бизнес — это все же не про саратовский бизнес. Особенно с теми правилами игры, которые власть навязывает бизнесу. Так что все упирается во власть.

Требуя от власти школу, жалуясь на строителей, умалчивается, кто и по какой причине принимает низкокачественное жилье и закрывает глаза на неисполнение застройщиками обязательств по строительству социнфраструктуры. А это та самая власть, купающаяся в откатах и за взятки готовая подписать что угодно. В мэрии, подписывающей акты приемочной комиссии, и облправительстве, управляющем строительной отраслью и соцсферой, имена этих чиновников известны. Они все на слуху, занимают высокие должности, имеют право подписи. Не секрет, что стройфирмы несут на себе немалую так называемую неформальную нагрузку, которую вешает на нее власть. И речь идет в меньшей степени об участии в решении проблемы обманутых дольщиков. Гораздо больше других непубличных обременений, взяток и откатов. Некоторые из них в ситуации с дольщиками всплыли на поверхность и стали предметом интереса правоохранителей (дело Салеевой).

Понятно, что после выполнения первоочередных для чиновников выплат в конвертах и квартирами, после соблюдения неформальных договоренностей подписывались все акты и передавались новые участки, а о выполнении обязательств по школам и детсадам никто из них речи не ведет. На это уже не остается ресурсов. Когда ситуация с нехваткой в них мест и с продажами жилья становится критичной, в ход идут петиции и гневные публикации в расчете на Володина или на федеральный центр в целом. Вычислить и назвать, кто и когда за мзду ставил свои подписи под неисполненными договорами и подтасованными актами просто и быстро, в течение одного дня, достаточно просто поднять документы.

Вот только кто возьмется порвать этот порочный круг, кто заставит этих должностных лиц строит социнфраструктуру, если у саратовской власти — все «в шоколаде», все за счет ввода новостроек нехило поживились и есть кому прикрывать зад?! — написали в «Ничего личного».

- Не секрет, что мощные силы будут и уже противодействуют вынесению сложнейшего вопроса на публичное обсуждение, — такой пост появился в телеграм-канале немного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU