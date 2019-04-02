Двое домушников из Ершова предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-02T11:43:23+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 17 и 18-летнего жителей Ершова подошло к концу. Их обвиняют в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 4 февраля 2019 года приятели гуляли по улицам родного города. Когда они шли мимо одного из домов, молодой приятель рассказал товарищу, что раньше воровал у местных жителей и награбленное прятал именно в этом здании. После чего похвастался, что у него уже есть два года условного срока и предложил товарищу вместе что-нибудь украсть.

Они залезли в жилой дом через окно и утащили парфюмерию, шуруповерт, телевизор и деньги — всего на сумму свыше 24 тыс. рублей.

Юношей задержали и возбудили на них уголовное дело. Часть похищенного у них изъяли, часть причиненного вреда малолетние преступники возместили.

Они признали свою вину.

Теперь уголовное дело в отношении парней направлено прокурору, после чего оно отправится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU