Под «мостом глупости» в Саратове застряла очередная «Газель»
Образовалась пробка
Фото соцсетей
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Под саратовским «мостом глупости» застряла очередная «Газель».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, «Газель» с тентом не смогла проехать под низким мостом на 13-м Белоглинском проезде.
Авария произошла на пересечении с улицей Вокзальная в сторону центра города. Начала собираться пробка.
«Мостом глупости» его называют в народе, так как там часто происходят подобные ДТП, когда автомобили не проходят по габаритам, застревают и создают пробку.
ИСТОЧНИК KP.RU