Под «мостом глупости» в Саратове застряла очередная «Газель»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-02T11:38:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Под саратовским «мостом глупости» застряла очередная «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, «Газель» с тентом не смогла проехать под низким мостом на 13-м Белоглинском проезде.

Авария произошла на пересечении с улицей Вокзальная в сторону центра города. Начала собираться пробка.

«Мостом глупости» его называют в народе, так как там часто происходят подобные ДТП, когда автомобили не проходят по габаритам, застревают и создают пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU